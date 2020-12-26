關務署統計，目前快遞包裹實名認證APP「EZ WAY易利委」註冊人數已達244 萬人，對比去年底的9.6萬人，普及率大爆發，涵蓋逾6 成經常海外網購族群，並有利發現冒名通關情形，目前移送檢調案件已有近300案。

海外網購熱度不減，關務署統計，今年前11月完稅價格在新台幣5萬元以下的進口快遞低價貨物已達5712.3萬份，估全年將上衝逾6231萬份，即使今年空運交通因疫情受阻，但貨物轉向海運，合計整體進口數量估還是會超越去年（2019年）的6223萬份。

因應快遞貨物數量續增，為強化管理，關務署近年推出「EZ WAY易利委」APP，至去年底註冊人數僅9.6萬人，今年隨規定趨嚴，限制未完成實名認證註冊者，第二次進口包裹將遭擋關，補件後才放行，註冊量因此大增。

關務署統計，截至12月22日，註冊人數已來到244萬人，占經常海外網購族群的比重攀升至6成以上。

關務署官員表示，等註冊人數增加到一定程度，管理規範會再升級，現行民眾只要有完成實名認證註冊，包裹就會放行，可事後認證，未來希望做到民眾完成實名認證、才讓貨物通關，但會等時機成熟、配套措施到位了才會做，實施時程未定。

關務署官員指出，在此之前，會先努力優化APP使用功能及介面，例如規劃於明年（2021年）開放外籍人士使用，新增查包裹稅費、線上支付功能，並提高報單金額、品項正確性，方便民眾比對。

另一方面，「EZ WAY易利委」APP普及率提升，對遏止冒名通關情形明顯有助益。

關務署官員表示，民眾如果並未海外網購，但卻在APP上收到通知，有人以自己名義進口包裹，可立即回報；今年以來，已優先鎖定經常遭冒名或民眾願意主動配合調查的案件，展開追查，目前移送檢調已有近300案。（編輯：張均懋）1091226

(中央社)