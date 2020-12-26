媒體報導最高行政法院院長人事決定過程，司法院提名3位人選供總統府選擇，吳明鴻只是「其中之一」，對此，司法院26日鄭重提出澄清表示，只有提供了最高行政法院吳明鴻庭長為繼任院長，由總統任命，沒有之一。

聯合報以「由於吳明鴻是蔡英文總統表姊林美珠的夫婿，儘管司法院前陣子表面上提出吳明鴻、侯東昇、吳東都等人選給總統府，但這陣子在法界早已被形容『用膝蓋想也知道』」，指最高行院長人事案，侯東昇、吳東都2位為新任院長吳明鴻陪榜。

司法院表示，最高行政法院院長藍獻林即將屆齡，司法院本於適才適所的考量，經多方徵詢、斟酌後，向總統府薦送資深、專業、曾任法院院長、行政歷練完整的同院吳明鴻庭長為繼任院長，由總統任命，並無另薦送侯東昇、吳東都庭長二人供總統府圈選之情，聯合報未經查證，報導稱：「司法院表面上提出吳明鴻、侯東昇、吳東都等人選給總統府」等語，核與事實不符，特此澄清說明。

(中時 )