台中市警察局第二分局結合一中商圈「玩一中X逛大隆私廚聖誕趴」活動，進行治、交安宣導，除呼籲駕駛人須有「防衛駕駛」觀念。（台中市警局二分局提供）

台中市警察局第二分局於25日傍晚結合一中商圈「玩一中X逛大隆私廚聖誕趴」活動，由交通組組長邱昭勳及育才派出所所長方茂田擔綱演出，進行治、交安宣導，除呼籲駕駛人須有「防衛駕駛」觀念，並強調北區治安良好成效，109年榮獲「國家警光獎」之肯定，活動尾聲搭配有獎徵答活動，在場民眾參與熱絡、大獲好評。

邱昭勳表示，根據教育部校安中心統計，近十年平均每年有161位大學生死於交通事故，其中9成是機車事故，由此可見「防衛駕駛」之重要性；防衛駕駛是一種安全駕駛車輛的技能，是指在遵守交通規則的基礎上，進一步預判外在環境及其他人行為所可能產生的危險，以保護個人生命、身體及財產安全。

方茂田則強調，台中治安良好看得見，109年上半年犯罪率為六都最低，「掃黑」、「緝毒」、「打詐」及「肅槍」等多項評比更是六都之冠；此外，第二分局因各項績效名列前茅，成為15個分局中唯一榮獲「國家警光獎」偵查犯罪類之分局。

「國家警光獎」是中華民國警察之友總會最高顧問葉國一有感於全國警察人員積極打擊犯罪、維護社會治安與保障人民生命財產安全，為慰勉員警辛勞，連續3年各捐贈新台幣1000萬元，作為執行治安工作績優警察人員獎勵金，以表揚績優警察同仁，並激勵工作士氣。

一中街(含育才南街)商店管理委員會主委暨新北里里長陳信志有感於第二分局表現優異，戮力於治安、交通及各項勤務作為，加上在場民眾踴躍參與，在有獎徵答活動時豪氣加碼，除了第二分局原先精心準備的後背包外，額外贊助6份超商500元商品卡，讓每個獎項市價都近千元，期盼每位與會民眾都能滿載而歸、收穫滿滿。

二分局分局長蔡元戎表示，耶誕夜是傳遞佳音的好日子，期盼藉由推廣正確的治安及交安觀念守護民眾安全，並感謝轄區居民已過一年的鼓勵與鞭策。

(中時 )