愛情詐騙伎倆層出不窮！高雄市旗山1名鄭姓女子年近半百身邊沒人陪伴，日前在網路認識1名自稱土耳戰地醫生的男子，對方以甜言蜜語攻勢，擄獲鄭女的心，並指戰爭結束後，將來台與她共結連理；男子後來聲稱缺錢買物資，盼鄭女信以為真至郵局打算匯款美金7200元給情郎，所幸遭郵局人員查覺有異，警方一現身，鄭女異國戀破碎，卻保住她的積蓄。

旗山分局警方上月中旬接獲轄區郵局來電，因經理劉依松及經辦蔡宛庭發現1名熟齡女子疑似遭到詐騙要匯款，建國所巡佐黃見成、警員周志政立即趕赴郵局查看；警方到場了解後，發現鄭姓女子（49歲）正打算匯款美金7200元（折合台幣20多萬元），鄭女向警方表示，因為土耳其籍的戰地醫生男友急需購買戰地所需物資，因此想匯款給男友。

警方一聽是愛情詐騙老梗，進一步詢問鄭女和對方的對話內容，鄭女表示，因自己單身，對方指戰爭結束後會來台灣和她共組家庭，警方勸說以愛情詐騙案例教育鄭女，指詐騙集團常冒用「無國界醫師」、「異地高層官員」、「維和部隊將軍」等身分，謊稱要和單身女子交往，進而騙取錢財。

鄭女聽到警方勸說後，才恍然大悟，原來自己遇到愛情騙子，頻向警方和郵局人員致謝，保住她生活積蓄。

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(中時新聞網)