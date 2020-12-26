偏鄉教育難免讓人有距離感，華人無國界教師學會特地與初鹿夢想家實驗中學-校長陳文靜、北源國小校長吳能州和都蘭國小校長許忠文合辦「台東偏鄉教育公益旅行」，邀請各界朋友參與3天精進旅程。

華人無國界教師協會教授王淑俐表示，華人無國界教師學會已成立第三年，很感謝各方對於學會的幫助與支持，沒有你們就沒有現在的學會，面對教育弱勢或偏鄉地區的孩子，他們不是因為資質太差，而是居住地區或家庭環境，使他們無法獲得成功的經驗。

王淑俐說，想要支持偏鄉教育，就要先了解他們，教育改革就該從「旅行」開始。這次的「台東教育公益旅行」，由台東人劉文通先生帶領，劉文通生在台東，一路從都蘭國小、都蘭國中、台東師專，成為台東縣教育局局長。有誰比他更了解台東偏鄉的困境？

王淑俐接著說，「從理解開始，才會產生真正有效的助人行動。也請傳遞這份好的訊息，給真心付出的人。」此次的三天研習活動，是劉文通和本會常務監事王淑慧女士共同規劃，遙遠的台東，美麗的台東，需要您來關懷的台東，請各位志同道合的好夥伴，快點把握機會，帶著您的家人一起報名參加。

(中時 )