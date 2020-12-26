稱萊豬過關「超感動」惹議 陳吉仲最新回應

立法院24日決戰萊豬進口議題，不顧在野黨反對，民進黨靠人數優勢，讓攸關萊豬進口的9道行政命令全部准予備查。豬肉的萊劑殘留新制，也將於明年1月1日起施行。對此，農委會主委陳吉仲竟傳出當晚在農委會內部群組發文表示，對於萊豬通關，內心充滿感激與感動。這也引爆網友的怒火，對此陳吉仲今天下午出席李登輝學系列座談會時，是否會做出回應也引發網民關注。

陳吉仲表示，農委會跟各部會主要工作有兩重點，第一，希望配合豬肉跟豬肉製品，不管販賣場所或是餐飲場所，全部要做好標示工作，只要標示好，那麼元月起，他認為萊豬將是對消費者多一個選擇的保障。

另外，陳吉仲稱，第二點就是會配合院長指示的所有進口豬肉流向管制，每天會公布進口數量跟國內屠宰數量，會確保養豬農收入維持在一定水準。

至於，在農委會內部群組發文一事，陳吉仲今現身時並未做出回應。

(中時新聞網)