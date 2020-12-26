春安國小今日舉行跑道落成啟用典禮暨第54屆學校社區運動大會。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府教育局重視學生學習環境，特補助南屯區春安國小400萬元經費，結合在地景點彩虹眷村意象新建「彩虹跑道」；26日春安國小舉行跑道落成啟用典禮暨第54屆學校社區運動大會。教育局長楊振昇代表盧秀燕市長到場恭賀，期許學生努力找到屬於人生重要的天賦、方向。

楊振昇表示，盧市長重視教育發展及學生學習環境的改善，市府核定補助春安國小新建的彩虹跑道400萬元經費就是其中一個例子。該跑道不但結合在地文化彩虹眷村的意象，更是期許學生找到人生重要天賦、方向，以及希望藉美麗校園環境發揮潛移默化的美感教育意義。

春安國小校長黃志隆代表全體師生與家長感謝市府大力補助，也感謝在地民意代表、地方仕紳對學校的關心，讓新建彩虹跑道能提升與創造優質教學環境；期盼再創春安成為人文、優質、創新的教育藍海學府，實踐「彩虹春安，我們的家」的目標。

振昇說，彩虹跑道整建工程順利進展，校方如期讓彩虹跑道落成啟用也結合第54屆學校社區運動大會，提供春安國小學子有更優質的學習環境，獲得更好的教育資源，社區家長也能安心、放心且開心地讓孩子到校學習與成長。

西屯區西苑高中也於今日舉行「穿越50，細品西苑」創校50週年校慶慶祝大會，邀集全校師生、畢業校友、家長、社區參與「減塑園遊會」，校方預計捐出48個班級攤位部份所得至教育儲蓄專戶資助弱勢團體，希望藉此啟發學生重視環保、感恩惜福精神。

教育局強調，未來市府將持續協助所屬學校逐步改善校內硬體設施及運動空間，也將期盼學生體現愛護資源並珍惜擁有的一切，讓台中市的孩子能在最安全、最優質的環境下安心學習、快樂成長。

春安國小今日舉行跑道落成啟用典禮。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

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