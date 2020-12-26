大陸25日新增本土病例8例，其中北京出現2例，均位於順義區，加上26日上午順義區核酸檢測有5人檢測為陽性。疫情升溫下，順義區宣布全區進入戰時狀態，並逐步擴大核酸檢測範圍，計畫檢測80萬人。由於當前時間點迎來跨年與春節，防疫形勢嚴峻令北京如臨大敵。

北京青年報26日報導，北京繼連續兩日出現無症狀感染者後，25日新增的2例本地確診病例均住在順義區，其中一名為貨運店女性員工，另一名女性確診病例居住在順義區勝利街道義賓南區。26日上午，順義區勝利街道工作人員表示，義賓南區正在進行核酸檢測。

稍後，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，目前北京已對朝陽區3個街道，順義區12個街道鄉鎮以及天竺綜保區相關人員開展核酸檢測。初步檢測已有5人核酸檢測為陽性，均為確診病例的密切接觸者。他表示，北京不排除進一步發現病例的可能。

順義區委常委、常務副區長支現偉表示，12月25日以來，順義區新增2例新冠肺炎確診病例，全區進入戰時狀態。順義區將逐步擴大核酸檢測範圍，計畫檢測80萬人。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，要加強社會面防控，確保防疫措施不折不扣落實。社區防控不放鬆，對病例所在社區、樓宇等實行封閉式管理。北京地鐵、公交車等公共交通要控制客座率，做好校園疫情防控工作。

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