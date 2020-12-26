NBA聖誕大戰有湖人迎戰獨行俠，SBL在聖誕節過後的周日也有精彩比賽！亞洲天王任賢齊是高雄九太的資深球迷，創作新曲「一起衝」也成為高雄九太隊歌，任賢齊與好友李李仁將於27日高雄九太出戰台灣啤酒之役到場，用熱情為高雄九太加油，也號召球迷一同前往嗨翻全場。

任賢齊是文大體育系畢業，對於運動非常支持，任賢齊在兩岸三地都走紅，是歌、影、視三棲全能藝人，歌曲《心太軟》、《對面的女孩看過來》、《傷心太平洋》都是「流行神曲」。任賢齊與九太科技董事長沈會承相識已久，從SBL元年就力挺九太，最新創作歌曲《一起衝》，也成為九太隊歌，每次播放都能帶動現場搖滾氣氛。

任賢齊與李李仁將於27日前往台北和平體育館看球，也熱情邀約歌迷、球迷共同到場，任賢齊在粉絲專頁特別發布：「九太科技和小齊一同邀請大家一起看SBL，歡迎粉絲們一起來看球賽，一起嗨翻球場！」他還特別標注「高雄九太科技籃球隊加油」。

台北和平體育館入口處將會設立「小齊哥粉絲團報到處」看板，請粉絲排隊報到免費入場，歡迎球迷、歌迷與任賢齊、李李仁一起入場，為高雄九太加油。

(中時 )