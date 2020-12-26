由王建民領軍豪華教練團的「BE HEROES棒球訓練營」今日開訓，王建民透露自己結束訓練營後會先赴美一趟，大約1月底加入中信兄弟春訓，而備受矚目的年輕投手余謙、宋晟睿剛加入兄弟，不過王建民還沒有機會見到兩人投球。

王建民目前擔任中信兄弟二軍客座投手教練，他今日表示因為私人行程，所以在訓練營結束後將去美國一趟，1月會返台，經過14天隔離後約在1月底歸隊，趕不上開訓時間。

中信兄弟在今年季中選秀選進余謙、宋晟睿，不過兩人還沒給王建民「調一下」，去年選秀時他人在美國，最近球隊正在重訓營，球員還沒開始投球，因此還沒機會近距離觀察兩人，等到他明年歸隊才能進一步了解。

身為旅美大前輩，王建民也知道在國外打拚的球員今年受到疫情影響深遠，他也分享經驗，認為球員除了自己要夠努力以外，也要有成績來證明自己，畢竟國外球團也要看球員的成長幅度。

(中時 )