去年「古寧頭戰役70周年紀念日」馬英九緊握揭開「台海第一戰」序幕的熊震球上士之手，強調這是一隻改變中華民國歷史的手。（中時資料照片／李金生攝）

71年前「古寧頭戰役」開出第1炮的戰車上士射擊手熊震球傳出在25日去世，金門鄉親哀悼兩岸大時代的老英雄殞落，但他當年在烏沙頭海域驚天一戰的硝煙往事，依然在潮來潮往中澎湃洶湧，永遠深深烙印在每個人心中。

1949年的金門古寧頭戰役，在世界戰史中被定位為典型登陸殲滅戰，從此奠定兩岸隔海分治局勢。熊震球當時是戰三團第一營第三連的上士射擊手，所屬編號66號的M5A1戰車在協同演習時，因履帶脫落在海灘拋錨動彈不得，夜幕低垂的昏暗天色中，卻瞥見登陸共軍船影幢幢，當機立斷機向共軍登陸船團發射1枚穿甲彈，恰巧擊中共軍彈藥船引發大爆炸，還導致共軍副指揮官重傷，海面一時火光沖天，揭開這場連打3天2夜，最後以我軍大捷告終的戰役。

戰後，熊震球成為台灣家喻戶曉的戰鬥英雄，開出第1炮的戰車也被譽為「金門之熊」，退役被安置在「古寧頭戰史舘」做為歷史見證，也成為遊客熱門打卡景點。

熊震球近年常回到金門悼念陣亡袍澤，最近一次是去年10月25日「古寧頭戰役紀念日」當天偕前總統馬英九一起重返當年槍林彈雨的陣地，同行的有馬團隊的高層陳沖、胡為真、高華柱、關中和當年參戰的連長帥化民等人。

馬英九與熊震球在「金門之熊」戰車前合影，並聽取熊震球回憶被當地軍民奉為「軍神」的李光前將軍殉國經過時，還拉起他的手說道：「這是1隻改變中華民國歷史的手。」

高齡90歲的熊震球是在台灣寓所去世，消息傳到金門後讓地方長者和曾接待他與家人的金門國家公園管理處感到不捨。金門立委陳玉珍表示，古寧頭戰役奠定台灣70多年的安定、繁榮，他老人家對國家的貢獻將永遠留在每一個人的心中。

金門戰地史蹟學會創會會員之一的縣議員董森堡也在臉書貼文：「你在金門島上拋錨的戰車上開了第一炮!義無反顧、以身犯險、執戈奮戰、保家衛國，您是金門的驕傲、軍人的驕傲、中華民國的驕傲!」來悼念熊老英雄的遠行。

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(中時 )