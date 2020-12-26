老師林穎慧（左一）帶領學生利用18個放假日，走訪18縣市共360公里。（張毓翎攝）

讀萬卷書不如行萬里路！嘉義縣義竹鄉和順國小推動走讀教育，今年邁入第5年，17位學生在老師林穎慧帶領下，利用18個放假日，走訪18縣市共360公里，26日他們回鄉進行走讀。嘉義縣太保市棒棒積木飯店聽聞這次走讀活動，二話不說答應贊助住宿，勉勵小朋友走讀的毅力與熱情。

和順國小校長賀惠芳說，今、明2天，孩子們由嘉義縣政府出發，了解縣政府各機關，再走讀太保市故宮南院、六腳鄉蒜頭糖廠、慶和商店及朴子市配天宮等知名景點，拍攝網美照片，學生回學校後，透過這次經驗，將義竹值得行銷的觀光亮點盤點出來。

棒棒積木飯店總經理湯孟哲表示，飯店創辦人林董事長是義竹鄉民，因此飯店江執行董事，一聽聞林董故鄉孩子挑戰走讀台灣18天360公里活動，二話不說答應贊助學生今天的住宿場所，並讓他們免費暢玩他們最夯的室內主題樂園「棒棒鯨奇樂園」。

另外，棒棒積木飯店這次也與和順國小進行漂書合作，老師林穎慧將自己家中與學校部分圖書整理後，由棒棒積木飯店放在兒童遊戲區，讓書籍發揮最大的力量，提供來遊戲區玩的孩童，不僅玩積木，也培養閱讀好習慣，提升自我邏輯思考與觀察力。

林穎慧說，感謝走讀活動受企業熱情贊助，尤其得到棒棒積木飯店的肯定，令人感受到嘉義縣在地最溫暖的人情味。學生黃柏諺說，林穎慧老師帶來的書籍，都是精彩好書，如果只是放在家中擺設很可惜，現在透過漂書繼續發揮功用，真是功德一件。

和順國小校長賀惠芳（最後排左）致贈感謝狀給棒棒積木飯店總經理湯孟哲（最後排右）。（張毓翎攝）

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