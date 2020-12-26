2020年1月3日指數開紅盤，當天是收在12110點，同年3月19日指數低點是8523點，這時候市場大部分時間是在討論歷史上的股災，大家圍繞著股災來臨議題，猜想著什麼時候才是股市的最低點，因為2020年農曆過年期間新冠疫情大爆發了，從大陸武漢輻射出去，恐慌情緒擴散到全世界。

而這股恐慌情緒的背景是，在2018年，美國總統川普要求對價值340億美元的中國輸美商品，徵收25％的額外關稅，而中國也做出徵收額外關稅反制措施，中美貿易戰如火如荼開打，導致 2018年10月美股熔斷，台股當年10月股災也跌至9400點，後來才從9319點回升至2020年1月3日最高點12197點。

但是，原本市場一致看好2020年的樂觀氣氛，頓時被突如其來的新冠肺炎利空摧毀了，美股熔斷、台股融資斷頭、原油期貨崩跌至負數，投資人血本無歸。2020年3月19日那天，台股吃掉了2019年幾乎全年都是上漲的漲幅，美國道瓊指數一個月內4次熔斷、6次千點崩跌，台股3月19日最低8,523點、全月跌幅14.03％，最恐慌時出現逾700家上市櫃公司被打入跌停板，市場到處販賣的是恐懼，面臨自第二次世界大戰以來最嚴峻的危機。

如今台股指數穿越14000點，現在我們回顧看股災時倉皇出場人的下場，即便是巴菲特也是大輸家，由2020年的經驗，投資人學會如何面對股市下跌時最好策略了嗎？該跟巴菲特重押醫藥股嗎？外資也喊台幣2021年底前27.5、台灣錢淹腳目，因為2020年的11月30日，才剛剛收了一根大漲1176點的月K大紅棒，收在13722點，這是30年來首度收月K線，突破30年來台灣人一直想跨越的大頸線12682點，這絕對是另一大段的大起漲訊號，就是以12682點為底起漲的意思，2021年將出現史上最「牛」的一段，30年難得一見的大投機機會就在眼前。

2021年敢繼續貪婪的人才是最後大贏家？要選對股押對寶喔!選股、選股、還是選股，半導體是重中之重。外資對於台積電2021年目標是600元，2022年EPS若是30元，則終極目標就是700元；2020年台積電把台股格局拉大了，2021年台積電也會把環球晶、國巨、聯發科、大立光台股四座護國神山拉大。台灣GDP2.54%內容有玄機，不是靠消費、投資，而是靠電子資訊業出口，今年前十個月，我國出口年增率3.4％，優於南韓的-8.0％、新加坡-8.6％、香港1.0％、中國大陸0.5％ ，但若把資通與視聽產品、電子零組件這兩類排除重新估算，前十個月的出口年增率立馬變成 -10.1％。

展望2021年史上最牛的一年，綜觀貨幣政策將繼續寬鬆、疫苗問世、政府財政紓困方案出爐、全球景氣回升、台灣經濟成長率看3%望4%拚5%、美中繼續對抗但戰略不同等因素，5G及人工智慧絕對樂觀，新能源及電動車產業也絕對是玩真的，且會加速發展，金融市場投資氣氛也會絕對樂觀，但要留意市場漲多之後的劇烈波動。

同時，2020年新冠肺炎疫情重新形塑生活樣態，遠端辦公、遠距學習與居家娛樂的宅趨勢是回不去了，全球筆記型電腦也絕對樂觀。至於伺服器，則預期雲端數據流量將因5G普及，而呈現加速成長態勢；晶圓代工部分，則因北美客戶訂單需求旺盛，導致先進製程和成熟製程面臨產能繼續嚴重不足；WiFi 6需要更多、更快、更穩，再加上疫情加速、連線需求擴大；IC載板則因ABF市場供需結構需求，缺口日益顯著；5G和電動車是MLCC的處女地。另外，每支手機的LTCC用量4G是3~5顆，5G則需10~18顆，將近3倍的增幅，LTCC需求量絕對樂觀。

2021後疫情時代，疫苗和藥物並存，當大家只關注疫苗競賽，我們更應關注全球治療藥物的開發，會比疫苗更迫切需要，4132國鼎、6576逸達、6492生華科，尤其生華科CX-4945新藥Silmitasertib，獲准在美國進入兩項新冠臨床，收案病患涵蓋中症和重症。重點是Silmitasertib為口服劑型，患者無需住院即可接受治療，大幅減輕醫療系統的沉重負荷，這必將是FDA核准緊急使用授權的理想治療方案。

2021年史上最牛的一年，投資人要敢貪婪才賺得到大錢。英國巴克萊銀行最新報告預測，2020年全球經濟估計萎縮3.6％，2021年全球經濟將擴張5.6％，並預期標普500指數可望跨越4,000點大關，我們應該站在那裡看現在的台股14000點呢？是15000點？還是20000點？下好離手，願賭服輸!

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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(中時新聞網)