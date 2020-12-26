一名女子小芬（化名）與公司長官人夫阿哲（化名）發生婚外情，還陸續傳訊提出5項要求，包括「負我要付我1000萬元贍養費」、「每月陪我3、4次」等等。正宮抓包後火冒三丈，怒對小芬提告求償100萬元，法院審理時，小芬辯稱「只傳沒作」，法官仍判她需賠償正宮30萬元。

據「東森新聞雲」報導，阿哲的元配指控，她與丈夫結婚30多年，丈夫卻偷吃公司女部屬小芬，致家庭婚姻遭到破壞，因而對小芬求償100萬元。但小芬否認辯稱，她與阿宏只有在LINE交談，雖然提出5大要求，卻沒有付諸行動，也沒有做，而且阿哲與妻子的感情本來就不好，常受不了對方常伸手要錢，一度想輕生，為了安撫阿哲才會在LINE上對話。

法官調查時發現，小芬傳給阿哲的5項要求內容包括「我要你每月陪我3到4次」、「你晚上累了可以跟我提早說，不要讓我等到10點才跟我說晚安」、「你公事壓力大，我們可以臨時請半天假去抱抱、聊聊」、「你不能沒理由跟我說分手」、「你要對我負責，若負我就要付1000萬元贍養費」。

法官認為，小芬在對話中提及聊天、擁抱，很愛你等表達愛意字句，且提到「分手要給1000萬元贍養費」，明顯超出一般男女友誼分際，侵害正宮的配偶權，因此不採信小芬說法，判她須賠償正宮30萬元。全案可上訴。

(中時新聞網)