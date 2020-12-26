立委何欣純扮耶誕天使送禮物給徐氏兄妹，也鼓勵他們要樂觀面對挑戰。（馮惠宜攝）

「媽媽，我好想妳…」台中市大里區永隆國小三年級男童小宥（化名），母親今年6月間因癌症過世，立委何欣純日前獲悉小宥最期盼的耶誕禮物是「希望媽媽回來…」26日扮耶誕天使特別送桌遊給小宥，並給他一個大大的擁抱，何欣純說，自己國小五年級父親過逝，親人逝去的痛她最明白，也希望在佳節各家團圓之際給予關懷。

選在耶誕節過後的周末，何欣純戴上耶誕糜鹿造型的髮圈，來到位於大里樹王路小宥的家中，十歲的「小宥」看到校長和立委一起來到，相當驚喜，也承諾要健健康康長大；何欣純說，日前得知小宥的情況相當不捨，她也希望代表小宥的媽媽送禮並安慰他。

何欣純接續來到大里另一名徐姓兄妹家中，徐家兄妹，爸爸肝硬化住院，因父母已離異由阿嬤照顧，看到耶誕天使送禮物，徐家兄妹也相當開心。

何欣純指出，這2個小朋友都是單親家庭，家人及學校都很努力照顧他們，她自己在小學五年級父親過世，這種似懂非懂的年齡失去家人，更需要支持與關懷。

(中時 )