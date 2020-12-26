空拍抓海上違規！海巡署第六巡防區指揮部，昨日上午在雷達發現1艘在距離茄萣外海1.4海浬處海域的漁船，疑似在近岸以拖網捕撈漁獲，由於屬違規作業，海巡出動無人機以空拍蒐證，抓海上違規漁船，後續將移送高市府海洋局進行裁處。

違規漁船在茄萣外海違規以拖網捕撈漁獲，當場被海巡署無人機空拍蒐證。（圖／海巡署提供）

海巡署第六巡防區指揮部指出，昨日上午10時許，1名雷達操作員發現1艘距高雄茄萣僅1.4浬的海域上，有1艘漁船疑在近岸處違規拖網作業，第一岸巡隊立即指派第三無人機區隊出勤，無人機飛至該艘漁船的上方進行臨空拍照查察，確認漁船的確有違規拖網作業情事，立即錄影蒐證。

海巡署指出，該艘違規作業的漁船經蒐證後，後續將依違反漁業法函送高雄市政府海洋局進行裁處；南部分署第一一岸巡隊表示：為落實海域執法、海洋生態保育及展現維護海洋資源決心，未來將持續運用無人機，發揮其機動及即時錄影蒐證功能。

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(中時新聞網)