台電苗栗區營業處在聖誕節前往家扶中心3處辦公室，致贈歲末急難慰問金與民生物資。（台電提供／何冠嫻苗栗傳真）

台電苗栗區營業處長期關懷社會弱勢族群，日前到家扶中心竹南辦公室、苗栗及苑裡服務處等3處，發放共計68戶歲末急難慰問金，每戶還發送一箱民生物資，讓經濟弱勢家庭能過個豐盛的農曆春節。

台電指出，今年年初的尾牙活動，搭起台電苗栗區處與家扶中心的公益合作關係，台電有感於家扶對弱勢家庭孩子的付出與奉獻，為落實企業社會責任，不定時捐贈麵條、石斑魚、罐頭等民生物資，請家扶中心轉贈給經濟弱勢家庭。

今年12月初，台電苗栗區處長胡忠興號召處內同仁，熱情響應「苗童心語 栗電欣與」歲末圓夢活動，讓許多家扶的孩童得到自己想要的禮物，圓了心中的夢，聖誕節更分別在家扶中心3處辦公室進行致贈活動。

胡忠興期許，藉捐贈活動達到拋磚引玉的效果，讓更多民間企業、機關團體或個人一起響應，加入關懷弱勢的行列，讓社會上的弱勢族群都能適時得到照顧，感受到社會的溫馨與關懷。

(中時 )