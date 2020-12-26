「補教天后」陳子璇與前夫高國華宣布離婚後，常透過臉書分享心情，近來她透露小時候對異國戀情充滿嚮往，不過隨著年紀增長，發現文化差異之下，很難有心靈上的交流，此外更發現亞洲女生和西方人交往，竟然不是採取AA制，讓她坦言對「異國戀」頓時幻滅。
陳子璇表示由於從小對英文的熱愛，讓她有過與外國人交往的念頭，不過隨著年紀增長，發現文化差異下很難心靈交流，像是講個笑話翻成英文就沒梗了，但不諱言外國男性深遂的五官、紳士般的言行舉止，及敢於表達愛意，都容易讓女生陷入羅曼蒂克的幻想，接著話鋒一轉，她提及有次去西餐廳時，準確猜到一對約會的異國戀情侶「是女方買單」，不禁感概：「對異國戀情是會幻滅的」。
此外，陳子璇也透露近來有豔遇，對方是老闆的韓國客戶，某次來公司參訪後，彼此交換了微信，沒想到對方竟私訊她想發展「私人關係」，雖然讓陳子璇開心的小鹿亂撞，但礙於用英文談感情太難了，也就沒有後續發展了。
對此網友也紛紛給出建議：「只要你情我願一起不管什麼戀情都好，不適合再分開」、「異國戀很辛苦，還是不要輕易嚐試，寧願一個人，也不要再受傷害了」、「異國戀又是分隔兩地，剩下的是跟手機談戀愛」。
(中時新聞網)
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