軟銀鷹隊今（26）日與王牌投手千賀滉大續約，加薪1億日圓，明年的年薪達到4億日圓，大舉超越2017年讀賣巨人隊中繼投手山口鐵也的3.2億日圓，成為育成選手出身球員的史上最高薪紀錄。

千賀滉大今年雖未趕上6月間球季開幕，7月7日才升上一軍投球，但整季戰績11勝6敗、自責分率2.16，拿下太平洋聯盟勝投（3人並列）、防禦率、奪三振（149K、2人並列）「三冠王」。11月4日對千葉羅德海洋隊之戰完成生涯1000K，而且只用了855.1局，正式超越前近鐵隊「龍捲風」野茂英雄，寫下洋聯投手最快1000K紀錄。

千賀滉大除了首度奪得「勝投王」、「防禦率王」，也連續2年獲得「奪三振王」；接著在日本大賽貢獻度亦高，幫助軟銀完成「日本一」四連霸。球季結束後千賀又連續兩年獲選金手套獎、最佳九人獎（投手），可說是「獎」不完。

千賀滉大早在3年前就表態要挑戰大聯盟，但軟銀球團未同意，明年球季中他會先取得國內自由球員（FA）資格，2022年進一步成為海外FA。可能也因為這樣，今天軟銀並未與他簽下複數年約，只是續約1年，保留了未來向外發展的彈性。雙方也曾就赴美發展一事討論了1個小時，但軟銀要求千賀保密，因此究竟談了什麼？外界暫時不得而知。

(中時 )