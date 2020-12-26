山貓森林26日在公館鄉北河村辦理「防石虎路殺 」工作假期，執行防路殺與獵殺圍籬環境整理，保護野生動物。（何冠嫻攝）

大肚山學會發起的山貓森林計畫，吸引318人集資在公館鄉北河村苗26路段買下3.8公頃山林土地，以民間力量守護生態棲地保護珍貴山林資源，26日山貓森林執行防路殺與獵殺圍籬環境整理，架設宣導號誌，並且修補圍網，以減少石虎路殺與獵殺的風險。

山貓森林在苗栗縣三義、苑裡、公館、獅潭、頭屋等鄉鎮，共購買22塊、面積近10公頃土地守護淺山生態。去年啟動北河園區「買森林。護山貓」計畫，迄今吸引300多人集資響應，成為台灣首件公眾集資買生態棲地保護環境的成功案例，也在園區內記錄到石虎棲息。

26日山貓森林在北河園區頒贈集資人土地權狀，象徵對山林資源永續保護與保育，並舉辦「防石虎路殺 」工作假期，共同架設宣導號誌、修補安全維護網。

山貓森林計畫主持人吳金樹說明，去年在苗26-2線公館鄉北河路段，有民眾在路邊拾獲2隻石虎，另在北河園區拍攝到攜帶長槍的獵人闖入，擔心石虎遭到路殺與獵殺，因此在眾人熱心參與下，將原本要作為別墅建案的用地，買下來保留原始山林樣貌，留給動植物安心居住的家。

山貓森林在北河園區建置長約97公尺圍籬，防止野生動物在馬路上穿越、逗留。吳金樹表示，安全圍籬能防止動物突然衝進路中央，減少路殺危險，更能確保用路人行車安全，但安全圍籬只能設置在有山溝、涵洞的地形路段，引導野生動物利用山溝路徑前往河邊覓食。

此外，山貓森林並邀請對台灣石虎保育友善的俄羅斯設計師卡佳專案設計，將石虎與在地北河分校、彎路、錫隘隧道、尖山隧道地景結合，設計4種宣導號誌，妝點道路景觀外，更提醒用路人經過石虎出沒地區減速慢行。

山貓森林在公館鄉北河村集資購地，保護生態棲地，並執行防路殺與獵殺圍籬環境整理，保護野生動物。（何冠嫻攝）

山貓森林在公館鄉北河村集資購地保護生態棲地，26日辦理「防石虎路殺 」工作假期，執行防路殺與獵殺圍籬環境整理，保護野生動物。（何冠嫻攝）

山貓森林設置圍網保護山林資源，並邀請對台灣石虎保育友善的俄羅斯設計師卡佳，以專案設計宣導號誌，提醒用路人經過石虎出沒地區減速慢行。（何冠嫻攝）

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