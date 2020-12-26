據路透社報導，俄羅斯64歲拿破崙史專家索科洛夫（Oleg Sokolov），因去年被控槍殺並分屍交往中的24歲女學生葉申科（Anastasia Yeshchenko），25日遭判12年半有期徒刑。索科洛夫不僅是知名的拿破崙史專家，更在2003年獲頒法國榮譽軍團勳章，故去年案發時轟動全俄。

Un ancien professeur d'université condamné à 12 ans de prison pour avoir tué et démembré sa maîtresse. #OlegSokolov dit qu'elle avait fait des "commentaires insultants" sur ses enfants.https://t.co/jVk5FM1TWZ — BBC News Afrique (@bbcafrique) December 25, 2020

報導指出，索科洛夫去年11月在酒醉失足墜入莫伊卡河後被救起，但當時他的背包裡藏有遭分屍的葉申科的手臂，遭警方起訴殺人。俄羅斯媒體也於同月10日公布他棄屍過程，其中索科洛夫身著黑色夾克，正朝河中丟黑色袋子，由於手臂無法沉入河內，才將其置於背包。索科洛夫也於今年6月開庭已坦承罪行。

不過，索科洛夫強調自己並非預謀為之，並稱葉申科對他與其他情侶所生的兒子惡言相向，一怒之下才開槍射死了葉申科。檢方最初請求法院判索科洛夫15年徒刑，但索科洛夫稱他已飽受所犯之罪折磨，希望法官能寬減刑期。

報導稱，法官瑪希曼科25日表示，索科洛夫「犯罪當下意識到自己的行為」，但被告是「突然」萌生殺意，並判他12年半，將發落至嚴格管理的偏遠監獄服刑。不過索科洛夫的律師對於判決結果不服，但在收到判決書副本後才會決定是否上訴。葉申科家屬的律師表示已無意上訴尋求讓被告判更重，認為「無論怎樣都換不回他們的女兒」。

(中時新聞網)