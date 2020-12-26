有「北大神童」之稱的中共中紀委副書記李書磊，將重返中央黨校。港媒消息稱，李書磊將接替68歲的何毅亭出任中共中央黨校（國家行政學院）常務副校長，主持黨校工作。中共十七大後，升任中央政治局常委的習近平兼任中央黨校校長，李書磊獲提拔為副校長，據稱習近平在黨內的一些講話稿亦出自李書磊之手。

星島日報報導，現年56歲的李書磊是河南人，14歲考入北京大學圖書館學系，21歲獲北大中文系當代文學專業碩士學位，24歲獲博士學位，之後長期在中共中央黨校工作，成為著名學者。

中共十七大後，升任中央政治局常委的習近平兼任中共中央黨校校長，李書磊獲提拔為副校長，官拜副部級，據稱習近平在黨內的一些講話稿亦出自李書磊之手。2014年1月，李書磊外放福建，擔任省委宣傳部長。僅兩年，他重返北京擔任市紀委書記，一年後再度升官，出任中紀委副書記，晉升正部級，期間擔任中央追逃辦主任。

中共中央黨校是中共培訓高級幹部的最高學府，2018年「深化黨和國家機構改革」，把培養高級公務員的國家行政學院併入中央黨校，實行「一個機構，兩塊牌子」。

何毅亭2013年起任中央黨校常務副校長，被視為習近平的「文膽」。中央黨校近年先後推出《習近平的七年知青歲月》、《習近平在正定》、《習近平在廈門》、《習近平在寧德》、《習近平在福州》等系列書籍。今年6月，何毅亭在《學習時報》撰文稱「習近平新時代中國特色社會主義思想是二十一世紀的馬克思主義」。

(中時 )