各組擇優錄取60名，參加26日假沙鹿高工進行的現場總決賽。（德林宮管理委員會提供）

沙鹿區德林宮為弘揚中華文化，推展翰墨書香教育，提升在地藝文風氣，增進人文藝術素養暨感念土地之神－「福德正神」守護鄉土社區民眾福祉之恩德；主委王世雄說，該宮連續辦理五屆全國書法比賽，希能藉由書法美學與歷代詩詞格言或佳句結合，淨化暴戾風氣，型塑和諧良善社會價值。

王世雄表示，宗教不僅能化育人心，更希望從入世的角度廣化普世價值，以宗教文化角度來發揮沉澱心靈的功能。因此，從名家揮毫贈春聯到全國書法比賽，正是藉由書法這項文字傳統美學，營造『靜、淨、境』的人文意境。

去年的比賽共收到來自全國千餘幅作品，盛況空前，今年比賽於12月10日完成第一階段初賽，從社會組、高中大專組、國中組、國小高年級組、國小中年級組中各擇優錄取60名，參加26日假沙鹿高工進行之現場總決賽，前三名獲獎人員將獲頒臺中市政府獎狀及獎金，另也擇優錄取優選及佳作頒發獎狀，社會組前三名更將受邀參與名家揮毫贈春聯活動。

王世雄說，為讓這份善念擴大參與層面，從去年起，深入台中女子監獄鼓勵受刑人藉由書法習寫安定心境，今年於比賽組別中特別增設「勵志組」，邀請法務部矯正司所屬機構矯正中之人士一起參與比賽，並以「用智慧處理事情，以慈悲關懷別人；踏實做人心胸大，穩當做事成就廣。」為題，希望鼓勵受刑人正向轉念，昇華心靈。

王世雄指出，期間並收到多位受刑人來信，除感謝本宮辦理書法比賽關照受刑人囹圄生活外，更希望每幅作品能將智慧善根、人生啟發傳達給社會大眾，珍惜身邊親友與自我人生！

本次比賽感謝書法大師吳啟林老師及德林宮團隊共同協助初審工作，並邀請華梵大學藝術設計學院院長黃智陽教授、逢甲大學游翰堂漢字文化中心蕭世瓊主任、南投縣文化局林榮森局長、中華弘道書會榮譽理事長施永華教授、台南大學國語文學系助理教授林俊臣老師等人擔任決賽評審。

德林宮管理委員會強調，評選出各組優秀得獎作品，得獎名單將於元月4日公告於沙鹿區竹林國小網站首頁及本宮FB臉書社團，頒獎典禮訂於元月23日假本宮前廣場舉行，當日亦將舉辦辛丑年-迎新春「書法名家揮毫送春聯」活動，邀請30餘位各界書法名家同場揮毫，提早炒熱過年氣氛，向社區民眾拜早年！歡迎一同共襄盛舉。

各組擇優錄取60名，參加26日假沙鹿高工進行的現場總決賽。（德林宮管理委員會提供）

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