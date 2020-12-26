對台灣豬標章的疑慮，中央畜產會26日特別強調聲明，中央畜產會是依據「台灣豬證明標章使用管理作業規範」執行的權責，核予業者「台灣豬證明標章」，強化國產豬肉整體識別行銷作為。

中央畜產會也針對餐飲業者「鬍鬚張」在粉絲團張貼「台灣豬證明標章」的疑慮強調指出，依據衛福部食藥署「直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」，該公司之作為符合是項規定。

「鬍鬚張」張貼「台灣豬標章」的疑慮主要在「鬍鬚張」的「紅麴燒肉便當」肉品，產地是來自西班牙，不是國產豬。

中央畜產會說明指出，「鬍鬚張」在申請臺灣豬證明標章時就有聲明：各店多數餐食均使用國產豬肉，但廠內尚有作為店內燒肉便當等一至二項餐食「專用」原料之庫存西班牙豬肉。

「鬍鬚張」向中央畜產會表明，預計會在2021年3月前用罄，屆時將全數改用國產豬肉。中央畜產會指出，雙方在切結書中確認，並在符合食品安全衛生管理法的前提下，中央畜產會依據「臺灣豬證明標章使用管理作業規範」執行之權責，核予「鬍鬚張」台灣豬證明標章。

中央畜產會指出，為符合多數民眾的期待，農委會已責成要再強化業者申請「台灣豬證明標章」的資料審查、契約管理以及標章使用業者的查核等事項。

(工商 )