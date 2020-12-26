東京武漢肺炎疫情升溫，今天新增確診病例949例，創單日新高。東京目前須使用葉克膜（ECMO）治療的重症病患有81人，同昨天人數。

日本放送協會（NHK）報導，東京今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例949例，刷新本月24日888例的紀錄，創單日新高。東京累計確診病例共5萬5851例。

今天新增的確診病例949例當中，20多歲的有277例，居最多，其次是30多歲的202例、50多歲的134例、40多歲的133例，逾65歲者113例。

(中央社)