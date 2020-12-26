俗話說「人不可貌相」，有些人外表看似溫柔文靜，其實內心豐富多彩，也有人長相嬌弱，骨子裡卻爭強好勝，搜狐網「命理專欄」就點名報復心最強的3大星座女，可以柔情似水，也能夠發起狠來六親不認。

雙魚座：

雙魚女外表柔情似水、溫順可人，但當你被她迷得神迷顛倒的時候，要小心柔情蜜意下藏著的刀劍往往能傷人於無形。雙魚不發飆，別真當她是病貓，雖然她不會訴諸暴力，但她絕對會想方設法欺負得你無力還擊，卻又拿她無可奈何。

巨蟹座：

「君子報仇十年不晚」就是巨蟹女的最佳寫照，一旦她們決心報復，寧可兩敗俱傷也絕不隱忍、絕不忍耐，並在檯面下展開縝密計畫，蒐集你一切違法亂紀的行為，最後透過公開平台甚至是法律力量來報復你，絕對讓你吃不了兜著走。

摩羯座：

魔羯女爭強好勝，工作上一個女人可以當兩個男人來用，她們的人緣也非常好，唯一缺點就是心情波動時，翻臉比翻書快，不論你們先前的關係多好，一旦惹毛了她們，要小心被她們趕盡殺絕，不留半點喘息的機會。

(中時新聞網)