警方提醒民眾小心假交友、假投資詐騙手法。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市一名林姓男子，7月間接獲「兼差賺錢」的簡訊，內容還附上正妹的LINE ID，林男一時心動，將正妹加入好友，並與暱稱為「果味VC」的正妹相談甚歡，正妹在摸清林男的經濟能力後，即以「零風險、高報酬、保證出金」等話術，搭配甜言蜜語的柔情攻勢，要求林男下載「KZ科澤（USDT JOB）」APP，並註冊會員一同投資，且投資初期，林男確實有領回部分獲利款項，後來持續加碼匯款7筆，共約14萬元。

直到11月間，銀行通知林男帳戶遭被害人報案成為警示戶，且網站也無法開啟，這才驚覺原來正妹所稱的獲利金額，都是詐騙其他被害人的款項。林男再上網搜尋發現，該「KZ科澤（USDT JOB）」詐騙手法，已有熱心民眾於網路宣傳長達半年之久；且有民眾反映，諮詢165反詐騙專線後，亦告知是詐騙網站。

刑事局統計，今年1月迄12月20日間，全般詐欺案件受理2萬1851件，其中假投資、假交友(投資詐騙)合計受理3634件，較去年同期增加1132件(＋45.24％)，為本期增加最多之案類，涉及詐騙的虛擬貨幣平台前3名，分別為ENAI(寰宇國際)、GF投資平台、科澤(USDT job)。

(中時 )