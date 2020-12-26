火箭球星哈登(James Harden)本周練習時與隊友爆發衝突，還拿球砸向菜鳥泰特(Jae'Sean Tate)。根據美媒《The Athletic》追蹤，哈登發火的原因似乎是他們「先發隊」遭到「替補隊」擊敗，又被「嘴了幾句」才情緒失控。

在球隊內部的模擬賽，替補球員的考辛斯(DeMarcus Cousins)、泰特表現勇猛，把先發隊伍壓著打。其中泰特在哈登的防守下投進高難度的一球，還對哈登飆垃圾話。哈登是堂堂火箭一哥，3次聯盟得分王，加上最近對球隊滿懷怨氣，怎能忍受泰特的無禮。哈登憤怒地把手中的球砸向泰特，但沒丟中。

這個風波宛如2018年季外，灰狼吉米巴特勒(Jimmy Butler)因為尋求交易失敗，練球時故意給高層難看。當時他練球遲到，高層有人叫他快去練，巴特勒非常不悅，他事後解釋：「我是個成年人，沒人能指揮我該做什麼，誰逼我做什麼我一定翻臉。我想練球就會自己去練，那人還跟我囉嗦個不停，我就賭氣說要加入替補的一方，他還不肯，我就乾脆帶第3隊的球員出去打。」

第3隊球員就是例行賽垃圾時間才有機會亮相的，沒想到憤怒的巴特勒居然帶他們打贏了「先發隊」。打贏之後他拋下一句「你們沒我根本不行！」就揚長而去。1個月之後，灰狼將巴特勒賣到七六人。

(中時新聞網)