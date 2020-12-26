花蓮南北濱至化仁海堤沿線自行車道，九河局在堤岸建構自行車道，臨太平洋風景優美。（王志偉攝）

花蓮南北濱至化仁海堤沿線自行車道，常被機車違規闖入，曾發生騎單車兒童因閃避機車而摔傷，花蓮縣議會多位議員赴現場會勘，要求路權分明，縣府也在8月公告禁止汽機車進入，並開出70多張罰單，不過仍難收嚇阻之效，縣議員魏嘉彥說，他已提案設置車牌辨識系統，並獲多位議員連署通過，警方初估經費約需200萬元，預計明年裝設。

連結花蓮市、吉安鄉南北濱海自行車道，常有汽機車違規行駛，去年九河局並在當地完成化仁海堤遊憩區，臨海沿途施作海洋動物意象，換然一新的自行車道，已成民眾休憩好場所，豈料有些民眾直接將機車騎入，與自行車、慢跑散步運動民眾擦身而過，險象環生。

縣府說，除太平洋公園（南濱段）防汛道路兩潭自行車道區段已公告禁止汽機車進入外，今年8月再度訂定花蓮縣兩潭自行車道，也就是從新城鄉德燕濱海植物園區出發，一直到壽豐鄉鯉魚潭，全長35公里，一律禁止汽機車進入，並適用道路交通管理處罰條例，違反者依道路交通管理處罰條例第60條規定處罰，開罰900至1800元罰鍰。

1個月宣導期後，花蓮、吉安警方多次步行前往自行車道巡查，至今仍開出70多張罰單，顯然無法收到嚇阻違規。

魏嘉彥說，自行車道範圍廣闊，警方人力有限且必須採步行巡邏，靠人力開單告發不是長久之計。他並在縣議會定期會提案請縣府評估是否裝設車牌辨識系統取締，可減輕警方取締負擔，也可以避免因裝設實體阻攔設施，妨礙到自行車、身障族群及嬰兒推車等的通行，獲其他議員連署通過。

魏嘉彥日前與縣警局等單位前往會勘，評估汽機車闖入熱點。警方表示，初估約需裝設4套監視鏡頭，約需200萬元，會努力爭取經費建置，也盼議員、縣府支持。

縣警局今天強調，尚未裝設辨識系統，用路人如發現汽、機車違規行駛自行車專用道，可撥「110」報案或將違規時間、地點、蒐證照片等相關資料提供警方，經查證屬實者，警方將據以開單告發。

(中時 )