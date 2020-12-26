由統一企業及統一超商捐助成立的「千禧之愛健康基金會」長期宣導代謝症候群及肌少症防治，今年於全國發起培訓國小3、4年級學童成為「家庭健康長」活動，替爸爸媽媽量測腰圍、替（外）祖父母量測小腿圍，幫助家中上二代學習用「尺」來檢視自身健康。

在臺南市政府教育局與轄下國小的努力下，臺南市佳里區仁愛國小填答率成績名列全國前五，千禧之愛健康基金會特別偕同千禧健康OPEN小將「健康出動」，到該校嘉獎並與全校同歡。

千禧之愛健康基金會董事暨成大醫院家醫部主任吳至行醫師表示，除了代謝症候群外，65歲以上男性小腿圍若小於34公分、女性小於33公分，代表肌力及肌肉質量可能不足，因此鼓勵民眾自50歲開始牢記「腿圍三三四，行動自由適」以提早養肌預防肌少症。

唐肇廷讓小朋友量腰圍。（統一獅提供／廖德修台北傳真）

除了千禧OPEN小將，基金會更邀請素有「臺南趙又廷」之稱的獅隊唐肇廷現身仁愛國小，當作該校64周年校慶禮物。唐肇廷與臺南市政府副秘書長王揚智並且PK「我的餐盤食物拼圖」，看誰的均衡飲食觀念略勝一籌，另外也較量從座椅上單腳起立，測試大腿及臀部肌力強。

唐肇廷表示，平常就會貫徹基金會提倡的3D健康生活原則（Do Control, Do Healthy Diet, Do Exercise），除了運動也定期測量腰圍，選擇健康食物；雖已是隊中的大學長，體能一直保持在顛峰狀態。

王揚智則表示，為了培養學生規律運動與正確飲食觀念，教育局除了推動健康促進學校計畫，全力推動各項健康議題，並多次獲得中央優等評比的肯定。自108學年度起更積極推動健康體適能與飲食教育計畫，營造健康安全支持性環境，將運動教學樂趣化，飲食教育在地化，培養規律運動與正確的飲食習慣。

市府非常感謝在地的統一集團千禧之愛健康基金會能帶著健康OPEN小將回饋鄉里，藉著校慶運動會的機會，讓師生及社區民眾以活潑有趣的方式，寓教於樂，吸收代謝症候群與肌少症防治觀念。

(中時 )