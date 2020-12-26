全球貨櫃輪運價狂漲，陽明海運11月獲利大噴發，單月賺贏過去10年獲利總和，推升周五（25日）股價續攻23.1元漲停價位，創下逾9年來新高。貨櫃航運族群近期股價爆棚，引發不少網友熱烈討論，直呼「航運送分題買了睏霸數錢」，但也釣出買陽明10年熬成「學長」，自曝最近漲到21元才解套，被其他網友狂酸「上了賊船 10年不能下船」。

陽明11月稅後淨利高達27.05億元，年增近7.4倍，每股純益0.92元，單月賺贏上季整季，甚至一舉完勝過去10年獲利總和，昨股價跳空漲停、直奔23.1元，來到2011年6月以來新高；另外，因市場缺櫃嚴重，長榮宣布今年第三次造櫃計畫，將新造1.85萬只貨櫃，激勵周五股價大漲近8%、收在33.45元。

榮運新造櫃數量，今年也達到1.53萬個貨櫃，每只貨櫃2935美元，交易金額達到台幣12.87億元。榮運收盤大漲超過5.5％，股價也來到19.15元。其他航運類股萬海、四維航漲幅也逾6％。

美國線元月1日開始每大箱（40呎櫃）基本運價調升1千美元，已經取得大陸水運局認可。歐洲線本月22日最新報價是每大箱6,500美元，多家船公司早已預告元月開始運價1萬美元起跳。由於碼頭疏散貨櫃需要時間，業界估計目前的高運價將維持到農曆年後的2月底。

儘管陽明近期股價兇猛、周五又噴漲停，但有小散戶套牢了近10年，批踢踢股版網友表示，「他於2011年買進陽明就賠錢，2015年漲到19元以上解套一次，之後大跌、攤平，然後又套牢。2017年減資，套到今年漲到21元左右才解套，目前還沒賣完，還是想小賺一點，不知會不會再套第三次。」

其他網友看了「學長」慘套下場也紛紛回應，「10年磨一劍 一買套10年」、「10年不開張，開張賺10年」、「喔喔還好有跟到船 魚肚就可以~」、「EPS還是很低啊」；還有人說，「朋友重壓長榮現在常常在看豪宅」。

另有網友提到這支股票就爆氣，15塊時漲停想買跟朋友討論，朋友酸他追漲停是新手散戶，漲到20跌回18那次，他掛單委買，朋友叫他趕快取消，都在到貨了不要買，然後漲到20塊朋友自己跑去買，真是XXX。

(中時新聞網)