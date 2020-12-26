為強化台北市高中職學生在外租屋安全，教育局每學期都會針對在外租屋學生訪查，提供租賃關懷，就居住學生租屋環境做安全檢視；教育局表示，北市在外租屋的高中職以下學生約有80位，針對環境、建物和消防等安全檢視，發現有26處沒有滅火器和住警器，未設比例逾4分之1，目前皆已設置完畢。

教育局指出，依據教育部國教署頒「高級中等以下學校學生賃居服務注意事項」，在每學期初，會針對賃居學生完成調查及填報作業後，共同編組警消人員，針對處所周邊、消防等應注意的安全事項完成檢核。

北市教育局表示，此次關懷包，就是針對檢核安全項目中短少滅火器及未安裝住警器的處所，提供學生使用，強化在外租屋安全。

教育局指出，訪查時，會聯繫警消人員一同前往，針對建物安全、消防安全、環境安全和消保安全等應注意的安全事項完成檢核，如牆壁是否龜裂、建築物傾斜、鋼筋水泥外露，以及消防設備是否過期、房間隔間材質是否符合規定等項目。

教育局透露，這學期訪視的80位學生中，有26名學生的租屋處沒有消防滅火器和住警器，現在都已全數裝置完成。

除了訪視學生租屋處外，教育局平時也提供電子宣傳單，透過學校重要集會及賃居研習，向學生宣導，降低學生租屋危安事件及風險因子，落實校外賃居安全，做到讓學生暖心、家長放心、學校安心的目標。

(中時 )