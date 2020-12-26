張彥彤感嘆鉛中毒造成家與父親「全面性毀滅」，不知何時才能再跟父親同桌吃飯。（翻攝畫面）

台中盛唐中醫、九褔中醫及欣隆藥業有限公司，使用硃砂、鉛丹入藥導致40人鉛中毒！曾經叱吒台中市政壇的前市議會議長張宏年，至今仍住院治療；他的兒子台中市議員張彥彤同樣中毒，他耶誕夜PO去年與父親同桌過節吃耶誕餐的照片，感嘆鉛中毒事件對他全家來說「全面性的毀滅」！

耶誕夜是闔家團圓的日子，張彥彤分享當年與父親張宏年快樂過節的照片，他說「眼尖的朋友應該能發現照片中看得到我爸，數年前我爸還沒重金屬中毒⋯⋯那年我們一起去我姐家過聖誕節與我媽媽的生日，這美麗的時光被我用相機紀錄下來，沒想到如今卻連跟我爸一起坐著吃飯都是那麼遙不可及」。

張彥彤不捨的說，想起爸爸現在的病況，他憂心忡忡「鉛中毒對我父親以及我們家庭造成的生活顛覆可以說是毀滅性的，父親至今依舊在醫院復健，語言表達能力受損、但是腦袋卻是非常清晰，有時看到我姐帶小孩去，我爸自己都會轉頭偷偷流淚⋯」這種心酸以及不可磨滅的痛，相信其他受害者也有自己的辛酸血淚。

「珍惜家人、珍惜身邊的人，愛要及時、不要吝嗇對家人的愛」。張彥彤說，雖然自己鉛中毒的狀況已經漸漸好轉，但父親張宏年，最艱難的時刻還沒過去。這一張照片讓他在耶誕夜特別感傷，「不知道何時才能再與爸爸同桌吃飯。」

他藉著此事件，希望跟大家分享，「愛要及時、不要吝嗇對家人的愛」。

(中時 )