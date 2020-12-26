台南市南科贊美酒店將弱勢學童耶誕禮物許願卡掛在耶誕樹上，酒店旅客看了熱情贊助。（南科贊美酒店提供／劉秀芬台南傳真）

台南市南科贊美酒店熱心公益，連續6年為弱勢學童募集耶誕禮物，很多都是酒店旅客熱情贊助，26日酒店舉行「暖暖耶誕贊美有愛」贈送儀式，邀請50名弱勢孩童享用耶誕大餐，孩童領到禮物開心的感謝大家幫他們實現心願。

今年雖然受新冠疫情影響，許多活動都停止或延後，但南科贊美酒店仍舊在耶誕前號召旅客及社會大眾來當小朋友們的耶誕老公公，認養學童的心願禮物，幫資源不足的孩童們圓夢。

以往南科贊美酒店都是贊助偏鄉弱勢學童，今年開始也與育幼院、社福機構合作，其中麻二甲之家是收容18歲以下受暴虐、弱勢之未婚媽媽；加利利希望中心則為家庭功能不彰的弱勢兒少提供關懷照護。

50名弱勢孩童、青少年的心願以衣服、運動鞋、文具等一般日常用品居多，也有一位高中生未來想當警察，希望有一套考試用參考書。其中一名女童心願是「希望有張書桌，可以陪伴她讀書」，第一次入住南科贊美酒店的旅客林先生見到這個心願，馬上認養了這個心願，希望小朋友有個開心的童年。

另一名旅客看到心願卡上寫著需要小音箱，立刻回房間拿取隨身的小米音響，並且贈送了一套書籍，小小的舉動傳遞著溫暖。心願卡在公開招募後1個多星期內就募集到了50名弱勢孩童的禮物，為他們實現耶誕願望。

長期致力於氣球藝術推廣的台南市氣球藝術推廣協會，今年再度無償參與活動，近20位協會成員到現場為每位小朋友折造型氣球，給小朋友們帶來一個歡樂的周末。

南科贊美酒店董事長郭文俊表示，這項活動不僅讓許多外地旅客與台南產生更多情感連結，更能夠讓地方上最需要幫助的小朋友獲得實質幫助，希望小朋友收到禮物後也能夠飲水思源，努力用功突破困境，讓自己將來也有能力幫助別人。

(中時 )