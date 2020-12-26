就連記分板的擺設位置與尺寸也都不同了。(黃及人攝)

26日下午5點將於新竹縣立體育館登場的新竹街口攻城獅主場開幕戰，這次可說再次升級出發，因為他們把主場木質NBA等級地板磨平後重新上漆，期望未來可以打造全面「無地貼」地板，同時現場也有兩面全新的記分板，就是希望到場看球的觀眾擁有更棒觀賽感。

今天是新竹主場木地板正式亮相日，攻城獅熱身賽那塊NBA等級地板磨平後重新上漆，中央logo區與禁區logo皆是油漆的logo，目前場內些許贊助商的logo是裁型地貼，因為本周上漆的時程較趕，我們預計在1個月內將所有贊助商logo重新上漆，屆時地板上不會有任何地貼。本次地板的工程大約耗時五天，總成本約80萬。

此外，先前熱身賽分別在南、北兩側放置300吋記分板，上面的球員名字與數字卻看起來不太清楚，攻城獅也特地在主場開幕戰前，找來兩面350吋大型計分板放在球場的東南與西北面，讓全場球迷都可清楚看到計分板上面顯示，也算相當貼心的變革。

今天進場看球的觀眾也將拿到合作廠商贈送的正光一條根舒適貼，除了正面是攻城獅球員英姿，後面就是這個球季攻城獅例行賽主場賽程表，另外也替忘記帶口罩進場的球迷，準備好M、L尺寸的口罩，只能說這一切都可以看出攻城獅的用心。

進場觀眾都可拿到正光一條根舒適貼的小贈品。(黃及人攝)

攻城獅更在入口貼心幫觀眾準備好口罩。(黃及人攝)

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