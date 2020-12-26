旅美投手江少慶去年12強在國際舞台展露頭角，之後放棄日職提出的合約，留在小聯盟老虎隊發展，力拚站上大聯盟的機會，不料受到疫情影響，小聯盟今年賽事全面取消，江少慶表示目前仍想旅外，現階段全心準備好自己，備戰明年。

江少慶自2011年赴美加入印地安人，2018年升上3A，去年返台加入12強中華隊後展露頭角，2場先發都繳出好投，身材、球威都相當不錯，當時還被王建民點名與大聯盟只差一步之遙，因此他也在12強後決定接受老虎隊小聯盟合約，不過沒能進入開季名單，季後也沒能續約，目前成為自由球員。

王建民帶領豪華教練團在彰化進行「BE HEROES棒球訓練營」，江少慶也在其中，「12強後本來很有信心在球隊做好工作，但發生疫情也沒有想太多，比賽取消大家都是公平的，球隊要讓誰升上去不是球員能決定的。」江少慶表示球員無法預測今年的情況，自己能掌控的就是做好準備、訓練自己。

對於明年動向如何，江少慶透露現在仍有球隊在關注他，「交給經紀公司處理，合約內容合理我就可以接受，旅外由經紀公司在接洽，自己盡量準備明年，到時不管在哪都可以發揮。」江少慶強調希望準備好自己，明年比今年更進步。

(中時 )