根據外媒 Try News Daily 報導，Google 近日更新了 Andriod 手機的快速配對介面（Fast Pair UI），使用上會更近似 iOS 裝置的操作方式，只要將藍牙耳機放在手機附近，再從螢幕下緣往上滑動，就會出現設定畫面。

在這個設定畫面中，會出現藍牙設備的名稱和圖片，使用者只要按下「連接」按鈕，就可以啟動配對。因此，只要是 Android 手機使用者，不管是連接AirPods 或其他品牌耳機，在進行藍牙配對時的操作都會更順利。

綜觀整體市場，今年真無線耳機銷量大增，其中又以AirPods市占率最高。早前更有法人─投資銀行Wedbush預測，今年 AirPods 全球銷量可望超過9,000萬台。在如此多的AirPods的使用者中，自然也有為數不少的Android手機用戶，想要享受更便利的配對方式，而且也能更快速地查看耳機剩餘電力。

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(中時新聞網)