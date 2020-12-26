新竹東區的金山街是竹科帶動起來的特別區域，這一代除了是各種茶飲店最密集區域之外，為了滿足大家的舌頭，這邊慢慢累積起超級多的各國料理，單單金山十一街，就會發現七八種各國料理，更不用說周邊道地的印度料理，以及幾家小酒吧。我們的建議行程是（我們的祕密行程）：先去關東橋派出所後方的槺榔福德宮向老樟樹致敬，然後經過星巴克走入金山街，如果不知道要吃什麼，可以買個飲料，直衝十一街。

吃飽之後，中場可以去金山面公園走走，消化一下。之後，然後晚上在附近去金山六街的酒吧 approx 小酌一下（hardcore一點的話，可以去金山二十三街的cross專業威士忌吧，有全世界的威士忌等著你！）

瑪莎拉印度餐廳。（圖／IN新竹提供）

另外，來這一區也不要忘記有超級好吃的印度料理：

金山八街的瑪莎拉印度餐廳以及二十三街的帕比絲.bhabhi's手作印度廚房都超級棒。

泰城泰式料理。（圖／IN新竹提供）

A.70號泰城泰式料理

相當道地的泰式家常菜，CP值尤高，吃飯時，牆上有泰皇以關懷的眼光看著你。吃完提供免費的西米露。離開時也可以買原裝進口的香料回家自煮道地味。

03 666 3768

B.76號吉拉多義式焗烤

想要吃一下台灣歐式口味的焗烤或者義大利麵，這也是一個CP值很高的選擇。店面有點地中海風格，老闆服務周到，大部分時間都有位置。

03 563 8562

韓國館。（圖／IN新竹提供）

C.17號韓國館

喔喔，哈韓族，或者舌頭永遠想念辣味者不能錯過這家非常道地的韓國餐廳，除了白飯，小菜也是無限供應，年糕、魷魚、銅板烤肉的味道都跟你在韓國吃到的一模一樣，海鮮煎餅則可能受到台灣人熱情性格影響，似乎比在韓國還要澎湃喔！

03 577 8237

D.21號姊妹飯桶台式料理

在異國料理街走久了，有時候竟然會想要有家鄉味，那就來姊妹吧，雖然這家主要是以便當外帶為主，但也是歡迎大家坐下來吃。店家雖然特別強調雞腿，但很多人更愛蒜泥白肉。另外一個特色在店名「飯桶」就跟你說了：你真的很難沒吃飽。

03 577 3399

墨竹亭四川燃麵。（圖／IN新竹提供）

E.31號墨竹亭四川燃麵

金山異國美食大多都是以CP值取勝，但這家後開的墨竹亭還多了一些文青網美風。但不要以為外型美就沒有內涵，四川燃麵的麵感與醬料的麻，這邊都有，一股濃濃花椒味，非常難以讓人忘懷。

03 666 8881

F.37號Daima大馬南洋料理

雖然本期已經介紹市區小馬客的海南雞飯，但是馬來西亞也有很多各式小吃，可以在這家店獲得滿足，無論是椰奶吐司、白咖啡、拉茶，也有沙嗲、肉骨茶，間單說，這裡是南洋料理小集合。

03 577 2232

(中時新聞網)