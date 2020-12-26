屏東新園鄉今天上午發生一起車禍，邱姓男子駕駛自小客車搭載女性友人和1名8歲女童，行經新園鄉南興路段時，疏於注意前方路邊停了1輛黑色休旅車，直駛撞車，因猛烈撞擊力，導致黑車彈跳後撞上前方電線桿，邱和友人受輕傷，但女童顱內出血昏迷，3人分別被送醫治療，詳細車禍原因由警方調查中。

因車禍撞擊力大，邱男座車車頭全毀。（圖／讀者提供）

東港分局警方指出，該起車禍發生在今天上午10時35分許，當時邱姓男子（29歲）駕車搭載饒姓女友人（25歲）和1名8歲女童，行駛在新園鄉南興路由北往南的外線快車道，因未注意前方狀況，撞擊1輛停在路邊黑色休旅車，因撞擊力大，黑車彈跳往前再撞上前方電線桿，邱的座車當場車頭全毀。

停在路邊的黑色休旅車遭撞後，往前撞到電線桿，車頭毀損。（圖／讀者提供）

當時邱男車中3人均受傷，其中8歲女童顱內出血昏迷，3傷者經救護員緊急送醫治療，女童仍需住院觀察；邱男經酒測未酒駕，警方調閱周圍監視器，發現黑車車主將停在路邊後，即走進屋內，10多秒後，邱男車子就撞上黑車，將調查是否黑車有違規停車情形以及肇事責任。

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(中時新聞網)