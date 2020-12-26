為了感謝器官捐贈者及其家屬的無私奉獻，台大醫院器捐勸募團隊26日上午在台大醫院兒童醫療大樓辦理「與愛同行」感恩音樂會，院長吳明賢並特別感謝警察在簡化器捐筆錄流程的努力。

警政署副署長黃宗仁表示，今年7月17日接到台大周迺寬主任的一通電話，才知道原來警察跟器捐的程序密不可分。因為當時器捐流程規定，家屬須至案發地派出所製作捐贈筆錄，但經常因與當事人所在醫院不同，造成家屬往往身處情緒傷痛、身心俱疲的情形下，無力奔波來回，而無法成就當事人的大愛遺願。

黃宗仁向署長陳家欽報告此狀況，陳家欽非常重視，立即邀集相關單位研商解決。後來8月2日時，新北市員警楊庭豪凌晨接獲通報，趕赴支援處理一件外勞聚眾鬥毆案件，與17歲無照騎車少年發生嚴重車禍，最後在楊爸爸、媽媽萬般不捨下，8月3日決定簽署器官捐贈同意書，並於4日完成器官捐贈遺愛人間。而就在當天中午12點，陳家欽正式核定本案並批示「主動宣導減化程序，配合醫院到適當場所製作筆錄，完成程序」。

黃宗仁透露，在向署長報告器捐程序狀況的案子時，他同時也邀署長一同簽署器捐同意，陳家欽馬上回答他說：「20年前我跟我老婆早就簽了！」這也是順利推動減化器捐筆錄製作程序背後的因果使然。

黃宗仁表示，感謝周主任的專業與積極，促使警察在器捐推動上扮演更重要、關鍵的角色，而且每年全國執勤受傷警察同仁超過千人，均仰賴全國醫療院所、醫護人員專業醫治與細心照顧，感謝所有醫護人員，並致上十二萬分的感謝與敬意，也感謝所有捐贈天使的大愛，讓無數的生命得以重獲新生，讓愛持續下去。

(中時 )