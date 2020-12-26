竹山鎮農會冬季杉林溪優良茶競賽26日登場，除了比賽，展售會還有竹山農特產蜂蜜、蕃薯等攤位來逗熱鬧，吸引大批民眾參加。新品種及烏龍茶組特等獎由茶農張俊宏、陳妙綺夫婦囊括；南投縣長林明溱專程前往頒獎，盛讚竹山好茶。

2020年冬季杉林溪優良茶競賽，烏龍茶組特等獎為陳妙綺；新品種組特等獎為張俊宏，兩人也是夫妻，展現一加一大於二的實力。今年茶賽由茶改場魚池分場長黃正宗、凍頂工作站長林儒宏擔任主審，林儒宏指出，今年雨水少茶菁品質容易參差，考驗茶農技術，尤其火候不宜過熟，獲特等獎的茶樣外形圓緊勻整、水色金黃，發酵香與培火香搭配合宜，滋味甘醇飽滿。

親自前往頒獎的林明溱說，竹山鎮是南投縣八大茶區之一，以杉林溪茶聞名海內外，在竹山鎮農會及茶農用心精進技術下，杉林溪優良茶競賽不僅參賽件數越來越多，品質更年勝一年，今年包括烏龍茶組及新品種組共有835件參賽茶樣，經嚴格評審，篩選只有六成入圍二梅以上，難怪展售會還沒開始，聽說就已銷售一空。

竹山鎮農會總幹事鄭文惠說，非常感謝投縣府及茶改場協助農會行銷杉林溪優良茶，今年冬季比賽茶銷售旺，歡迎更多喜愛品茗的民眾，把握機會到竹山鎮農會找好茶。

(中時 )