哈比在新竹打混十多年，待過的每個餐廳同事他都視為家人，跑過全台灣各地，最喜歡的城市還是新竹，雖說這當然跟他太太是新竹人有關，但我們還是對此與有榮焉。哈比是本專題「理論上」文化差異最大的一位帶路人，但令人驚訝的是，哈比熱愛、融入新竹的程度毫不輸給任何人。

1. 哈比來台灣時，第一個文化震撼是眾多豆類甜湯。這是他們家鄉所沒有的。

2. 來自不同國家的哈比尊重台灣在地信仰，也會和太太或店裡的同事、員工們，一起向新竹的各種神明祈求一切順利平安。

3. 哈比說，如果土耳其朋友來訪，他一定會帶他們去城隍廟周家麻糬吃一盤燒麻糬，不只是嚐鮮，也是真的好吃。

土耳其的新竹味。（圖／IN新竹提供）

與其說土耳其口味，哈比最有自信的是自己七年多的義式及歐陸餐廚經驗，以及餅皮製作能力，每一張餅的揉、擀、烤都是他親手製作，香Q無比。只有這雙滿是刺青的手才做得出來！

哈比最有自信的是自己七年多的義式及歐陸餐廚經驗，以及餅皮製作能力，每一張餅的揉、擀、烤都是他親手製作，香Q無比。（圖／IN新竹提供）

habibi's-kitchen&pizza 哈比比廚房

新竹市東區仁愛街20號 03 535 1822 11:00-21:00 (週一及週二公休)

1.簡單整理，來這裡所有麵餅類都是哈比的強力守備範圍，你的舌與胃絕對無法抵擋。但我們要補充：別忘了義大利麵，這個水管麵（寬麵）是特地從義大利進口的喔！

2.試過所有前菜之後，編輯部一致票選「爺爺家鄉的圓茄」也是必吃之一，對了，旁邊的肉屑是哈比以牛絞肉細心調味烹煮而成，用刀子切一口茄子，然後夾一點牛肉醬一起吃，完美！

如果你是衝著「土耳其風味」而來，那麼這道土耳其烤雞肉串＋手工麵皮一定是必點，原裝進口香料烤出來的雞肉，配上最佳口感的餅，無人可擋。

土耳其的新竹味。（圖／IN新竹提供）

哈比比—口中「彈起」歐洲味：在新竹徐徐飄起的中東風

第一次去拜訪哈比，花了一點功夫才找到他的店面。曾經開店的朋友，不止一次告誡周遭，開店三重點：location, location, location. 但從哈比比的店面位置，我們相信老闆（兼大廚）一定覺得某些事情可以打破這些商業規則。店面所在有那種柳岸花明的感覺。但讓我們眼睛為之一亮的不是花，而是庭園裡各種香草、烤爐，還有稍稍異國風情的精緻裝潢。

哈比來台經歷主要是因為網路上認識現在的太太，而太太是新竹人，所以哈比可以說是嫁到臺灣。由於是歐洲背景，所以談起文化差異，甚至文化震撼，我們都聽得津津有味：例如，哈比覺得臺灣的海鮮好像不用錢一樣，什麼菜似乎都會用到，湯底，炒菜提味等等，這在他們家鄉是不太可能的。有點讓人驚訝的是，哈比覺得台灣人開車好快，會讓他開車出門時心情受影響。相對於鹹食，他很喜歡許多新竹甜食，例如各種口味的鳳梨酥，或者口感絕佳的燒麻糬。這些都是土耳其人來訪時，他心中要介紹給大家的口袋名單。

仔細吃過一次哈比比廚房的推薦料理之後，我們發現菜單上面號稱土耳其口味的食物不太多。詢問之後，哈比表示，台灣的牛羊味都跟他在土耳其吃到的不一樣，所以他無法號稱自己提供的是正統土耳其味（有點龜毛，是不是？），但因為土耳其香料基本上都可以找到進口商，然後雞肉的味道跟土耳其相同，所以菜單上所謂的土耳其風味都是雞肉（或者蔬菜）。

哈比七年多的義式及歐陸餐廚經驗，鑽研義大利正統餅皮做法，讓這裡的烤餅跟披薩一直很受歡迎，也絕對是蒞臨此處不能忘記點的必吃料理！（圖／IN新竹提供）

若要說自信料理，哈比七年多的義式及歐陸餐廚經驗，鑽研義大利正統餅皮做法，讓這裡的烤餅跟披薩一直很受歡迎，也絕對是蒞臨此處不能忘記點的必吃料理！

有些採訪團隊的特權，忍不住要跟大家分享。雖然菜單上沒有，但哈比現場煮了以濃郁著名的土耳其咖啡，咖啡豆是土耳其原裝進口的。用銅壺煮出來的咖啡，稍微沉澱一下才開喝，有股我們難以忘記的回甘苦味。據說加一點點糖似乎是他們更家常的喝法，但編輯團隊一律滿意地點頭如搗蒜。

再次警告，本咖啡並不提供，我們只是讓各位羨慕妒恨而已（哈哈）。

(中時新聞網)