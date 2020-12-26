大馬美女鋼琴家李元玲(Cathryn Li)被封為「鋼琴女神」，不但才華洋溢，更時常在社群平台大秀自己的魔鬼身材，圈了不少死忠粉絲，日前她在IG曬出一系列的成長回顧影片，和網友分享她15年間的變化，讓網友看完都忍不住驚呼，「女大真的十八變！」

今年31歲的李元玲完全看不出年紀，由於有健身習慣，她的外貌仍舊保養得宜，24日她在IG上分享一段影片，可以看到她從16歲以來到現在的變化，從一開始留著妹妹頭青澀的模樣，到後來妝髮越來越成熟，「15年大總結。頭髮長短長短。」

儘管每個時期的妝髮都差異很大，但可以確定的是，不論哪個時期李元玲都是美女，撐得起所有造型，完全不會違和，隨著時間演進，她的身材也從紙片人，變得越來越精實，讓網友忍不住大讚，「不同的造型，不同的美」、「美麗的進化…很過分」、「女神演變史」、「果然從小就是大美女」、「怎麼越來越年輕？」

人紅是非多，李元玲過去還曾遇過騷擾事件，公開表示有位男子不知道從哪要到她的電話，邀她出去喝咖啡，遭到拒絕後竟開始騷擾她，然而這名男子不堪被公審，氣得控告李元玲誹謗並求償，讓本人十分無奈，不得不公開所有事情的來龍去脈，網友也都一面倒力挺她，要她多小心怪人。

(中時新聞網)