男追求女難免會付出，但如果不了解對方就不斷拿錢滿足對方物質慾，說不定當了盤子後，到頭來還落得兩頭空。就有一名男網友發了近2000字貼文自曝，在交友軟體認識一名年輕女子，交往後卻被對方當盤子，騙他花大錢買名鞋、吃大餐，還買「IPhon12 」手機，讓他難過說：「交往三個月花了160萬沒發生關係，只換來分手」。網友見到貼文傻眼留言：「花了160萬什麼也摸不到，應該是遇到剝皮寮吧！」

原PＯ在臉書「爆料公社」發2、３千字長文，痛述她與追求女子認識經過與如何被當盤子的經過，他一開頭說：「我們是在交友軟體上面認識，她是嘉義新港人（沒工作）26歲 林Ｘ妤，我是禮儀師，住台中24歲，我們是遠距離」。接著開始說自己如何被當「行動提款機」，三個月內在她身上花了160萬元。

他說，第一次出來見面吃飯是在8月22日，去101觀景台看風景，下來去逛了101，第一次見面自己身上沒有帶很多現金，他走到GUCCi看到一雙老爹鞋，試穿後跟我說「可以買給我嗎？」。當下不知道她的心態是什麼，所以拒絕了，但跟她說「有機會我再買給妳」。

當晚在開車回家路上問林女為何與前男友分手，對方回答與前任在一起4年，他劈腿兩次，又為了他去大陸做詐騙集團3個月，後來友人跟她說前男友又劈腿才分手。

原ＰＯ表示，林女又跟他說，有想要去做酒店（酒女），因為她幫前男友貸款３０萬，聽完覺得一個好好的女生為什麼要這樣，當下就心疼林女的遭遇，結果卻是惡夢的開始。

「8月22日情人節買了一條愛馬仕項鍊送給她當情人節禮物」、「到中台新光三越，跑到潘朵拉的櫃子」、「找閨蜜吃板前鍋物，花了將近快1萬」、「帶她媽媽去吃森鐵板燒（一個人最少要8000）」、「9月3日新光三越三樓潘朵拉買串珠」。

原PO內心不平說：「到12月14日我們在一起了三個月又一點點，我在他的身上將近花了160萬，我們卻沒有一點任何的性關係」、「我生日他也沒有陪我過，就一個生日快樂喔， 我很難過，每一次約會都是百貨公司，吃飯都是高級料理，然後晚上我在從台中載他回嘉義，我自己一個人再開車回台中，逢甲夜市買衣服一次都花上萬，口紅香水無限買，每一次出門至少都要花5、6萬，甚至更多，我以為我對你好，你就能知道我的用心。」

後來，原PO帶林女到台北出差，二人一起在飯店過夜，但沒有發生關係，「她一直跟我說紅包的事，我跟他說我會給他，隔天我帶他去台北的百貨公司花了9萬多塊，然後送他回嘉義後，他下車跟我說我的紅包呢？我跟他說我身上沒有現金了，他跟我說我說話不算話，就掉頭離開了」。

網友看到此文紛紛認為原PO 根本被當火山孝子、提款機「你就是被當工具人了！不然這就是她的詐騙集團手法～」、「沒結婚以前一直花你錢的女生基本不用考慮，尤其現在25歲以下這一代，一直跟你喊男生就該出錢的女生8成都不是什麼好對象，別用錢砸了！」、「3個月花160萬我不吃不喝一年都沒有100萬」、「弟弟你厲害.....別碼最好，只能說一句話「真心換絕情」「金錢換小丑」、「花了160萬什麼也摸不到，應該是遇到剝皮寮吧！」。

(中時新聞網)