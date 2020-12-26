一名擔任寵物火化師的網友表示，一群年輕人某天在路上撿到遭「路殺」的流浪貓，緊急送來寵物店希望他幫忙火化，他好心收下後，卻被同事罵說沒收錢「每個人都這樣，老闆不就倒了」，他認為集體火化不差這一隻，同事則罵他「你是白癡嗎？」事後有網友認為，不該拿公司或老闆的資源做愛心，「公器私用是職場大忌」。

該網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他到這間寵物店擔任寵物火化師已經3個月，日前一群年輕人晚上6點多突然到寵物店內，對方說在路上看到一隻「路殺」（被車撞死）的貓，他們準備了紙錢，希望他幫忙處理，他當下認為他們很有善心，於是答應了，不料事後被同事得知沒有收錢後，卻被同事唸了一頓。

男子免費為流浪貓火化，竟被同事唸「你是白癡嗎？」讓他很氣憤。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

該網友說，同事唸他「每個人都這樣的話，老闆不就要倒了，集體火化原本1500元，做愛心可以收1000元，便宜500元」，他則回說「老闆這時間又不在，集體多燒這隻，也不會耗多少油。」沒想到該同事竟說「你是白癡嗎？」讓他瞬間理智線斷掉，直接回「錢我付可以了吧？」他事後發文說「不希望因為經濟能力限制了愛心，對不起老闆，但我寧可對得起良心。」

不過免費火化的行為引起兩派網友論戰，有人認為該網友很有愛心，「這樣也有事？這同事也太小氣」、「你也做了愛心，會有好報的」；不過也有一派的人認為，不應該拿公司或他人的資源去行使愛心，「不可以公器私用，這在職場上是大忌」，有人分享撿路殺的動物給寵物店時，寵物店通常會說如果手頭不方便沒關係，就會少算一些。

(中時新聞網)