揮別過去，迎接新的一年固然讓人開心，但過年花費不少，要如何在農曆年前包給自己一個大紅包，是許多人最大的心願！星座命理專家艾菲爾老師昨（25）日就透露7個招財秘法，讓你可以賺飽飽過好年！

▍用【貝殼】當作聚寶盆

貝殼是海洋寶藏，其型如爪，代表人的手，可抓住錢財，置於財位能為自己收攏財根。2020的財位在【西北方】，2021的財位移至【正西方】，除了擺放貝殼（聚寶盆）外，亦可擺放貔貅丶龍龜丶金蟾等招財神獸，幫自己求財丶守財。

▍配戴黑曜石手煉

黑色五行屬水，水主財，這對於做生意者丶投資者具有催財之效果。天然的虎眼石丶鈦晶飾品，亦有招財之效果。

▍在錢包內養一對貔貅或金蟾

可以替你咬錢帶財。並請於農歷的初一丶十五日，帶著金蟾丶貔貅等招財的開運物品，到銀行去喝一杯發財水，沾沾銀行的財氣。

▍撿到零錢硬幣時，把錢收起來

放在家中聚寶盆上作錢母，可以興旺家中財運。

▍身上配戴招財配件

豼貅丶黃水晶丶虎眼石丶鈦晶等礦物都有利招財賺錢。

▍艾菲爾獨家秘招

1丶準備好錢包，有金扣拉煉最好。

2丶在早上12點前，和晚上22點後，將錢包拿出來曬太陽丶曬月亮，約15分鐘即可，讓錢包充滿能量。

▍專屬於跨年操作的西班牙慶祝新年「許願魔法」

當進入2021元旦的第一秒鐘開始，接連吃下12顆新鮮葡萄(顏色丶大小丶品種都可以)，建議選小顆無籽的，比較好就口。建議午夜0:00，不須一口吃完，只要連續吃即可。連續十二顆，象徵著12個月都順順利利！

(中時新聞網)