旅美小將曾仁和今年受到疫情影響，原本要去澳職打比賽，但因澳洲政府不發簽證而作罷，他透露，明年回台加入中職也是考慮選項之一，應會先找中職球隊一起春訓，也希望循張進德模式，以自行培訓方式先與球隊一起比賽，維持手感。

2019年遭到小熊釋出，轉戰德州遊騎兵，去年在小聯盟只投2場比賽，多半時間都在養傷，並在合約期滿後未獲續約，之後加入澳職，年中在台灣參加中華棒協舉辦的對抗賽，後來還有參加爆米花賽事，現在則是隨陳偉殷、王溢正、陳冠宇等人一起自主訓練。

「現在狀況蠻不錯的，我們才剛結束休息，開始慢慢增加重訓，也加入投球的訓練。」曾仁和表示，自己今年本也是以6搶1奧運資格賽為目標做調整，但受到疫情影響，明年仍以此為主要目標，「所以要把自己調整好。」

將近整年沒在職棒球隊比賽，曾仁和坦言中職選秀也是考慮之一，「去年跟中職練習時氣氛都蠻好的，學長也有給我一些建議，自己也會去考量，跟經紀人討論後再做決定。」

「土虱」透露，明年春訓可能會找中職球隊一起訓練，目前還不確定會與哪隊一起訓練，「因為還是想要團體生活的感覺，自己練可能會少了團體的默契，就是那種團體練習的感覺。」

今年受到疫情影響，不少旅外球員都決定返台投入中職選秀，曾仁和認為，不管是誰要出來選都不是問題，「自己要選就是已經下定決心。」他表示，原本今年已經想要參加中職選秀，但家人、朋友都希望他在拚一年，「自己也想說不要那麼快放棄，所以還是再給自己一點時間。」

不過原本有機會赴日參加測試及到澳職比賽，都因為該國政府因疫情不發簽證而無法成行，「不能證明身手很可惜，因為傷好了，準備了很久，突然說不能打也是蠻失落的，但也沒辦法。」

曾仁和表示，自己也考慮過像張進德的方式，先以自行培訓球員與球隊一起，維持比賽感覺，「如果中間沒有變數的話就是會參加，因為如果沒有地方打，在台灣的比賽就只有中職可以打，所以希望可以跟球團講看看能不能下去一起打，在還沒有跟中職簽約前會有空窗期，可以維持手感。」

(中時 )