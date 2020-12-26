稻草迷宮使用600捆、高1.2公尺稻草捲打造。（周麗蘭攝）

大埤鄉稻米產量與面積都是全國鄉鎮市之冠，今（26日）起舉辦稻草藝術節，660坪大的地景迷宮意外掀起觀光熱潮，還未開幕就有3000、4000人參觀，今天開幕更湧入數千人拍照，縣長張麗善拜託大埤鄉長林森寶展期延長到農曆春節，讓更多人體驗。

很多人最近在78線東西向快速道路與中山公速公路交叉口的平面空地看到一座高約4公尺的稻草牛，等不及26日開幕就去美拍稻草迷宮、稻草捲、稻草藝術作品，消息一傳十十傳百。

26日開幕日車輛湧入大埤鄉三結村，車陣長達1公里，人潮擠得水洩不通，有的被美食小吃吸引，有些扶老攜幼直奔稻草迷宮，年輕人一邊走一邊拍，也得好玩、好拍。

縣長張麗善、大埤鄉長林森寶、縣議員王秋足、蔡東富、賴明源、李明哲、顏忠義、大埤鄉代會主席陳秋慶、工策會總幹事許宇甄、縣府城鄉處長林長造、文觀處長陳璧君共同宣布開幕。

縣長張麗善看到人潮洶湧欣慰說，大埤鄉是水稻的故鄉、眾人的糧倉， 原本是廢棄物的稻草，透過創生做法變成壯觀的裝置藝術，吸引遊客來大埤鄉，提升雲林縣的知名度，透過環境教育也讓下一代懂得感恩。

大埤鄉長林森寶說，往年稻草文化藝術季在農地上就地舉辦，但一到播種季節就趕忙清理，既可惜也很浪費資源，今年與高公局協調取得土地同意書，使用600捆、高1.2公尺稻草捲打造660坪大的迷宮，展期可以延長一些。

張麗善說，稻草文化藝術季的經費不到100萬元，工務處整地、城鄉處打造牛寶地標、文觀處籌措30萬元做稻草迷宮，其餘大埤公所支應，經費不多但創造很大的觀光人潮，未演先轟動，3000多人提前來看，希望稻草迷宮能延長到農曆春節甚至元宵節，有賴鄉公所承擔。

許多年輕人享受在稻草堆上拍照的網美感。（周麗蘭攝）

許多年輕人享受在稻草堆上拍照的網美感。（周麗蘭攝）

在78線東西向快速道路與中山公速公路交叉口的平面空地就可看到高約4公尺的牛寶。（周麗蘭攝）

維妙維肖的稻草牛。（周麗蘭攝）

維妙維肖的稻草狗。（周麗蘭攝）

(中時 )