大陸女星楊冪出道30年間拍過多部熱門電視劇，演技受到肯定，近年也活躍於綜藝節目，還有自己的工作室，在事業方面完全就是個「女強人」；而感情生活也受到關注，和男星劉愷威離婚一年就傳出秘戀魏大勛，但她不認愛也不否認，最近有網友挖出她昔日「毀三觀」受訪影片，推測就是不公開戀情原因。

楊冪工作成功，感情生活也像是電視劇一樣精采，她和男星劉愷威有過一段婚姻，還生下一名女兒小糯米，當時從認愛、結婚到婚後生活，都像是一對神仙眷侶，期間還曾不畏外界眼光，大方合作影視作品；兩人2013年結婚，2018年12月底宣布結束5年婚姻，互相稱彼此是「親人」，並共同撫養女兒。

最近有網友挖出楊冪昔日「毀三觀」受訪影片，推測就是不公開戀情原因。(圖/ 摘自微博)

不過，2019年8月楊冪就被拍到和小自己3歲的男星魏大勛穿情侶鞋在北京逛街，當時魏大勛有馬上發文表示「和朋友逛街，謝謝關心」；3個月後卻被拍到兩人前後出入一間酒店，這次雙方都低調不回應；而今年4月又被發現一起進酒店，隔天楊冪甚至陪魏大勛拍戲，外界都猜這舉動等同「認愛」。

楊冪對這段戀情完全沒做出過任何回應，讓粉絲百思不得其解，25日有網友挖出她昔日受訪影片，才明白楊冪對爆出戀情的反應；當年楊冪被問到接不接受潛規則，就聊到一些女星靠緋聞上位，她也坦言「緋聞會成為一種前進的動力」，解釋這能讓自身保持高曝光度，為了想紅各取所需沒什麼不妥。楊冪前衛的一段言論，讓網友看完嘆息「感覺三觀都碎了」。

(中時新聞網)