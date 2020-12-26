統一獅資深強打陳鏞基連續2年擔任「BE HEROES棒球訓練營」教練，他日前提出自由球員後尚未與獅隊談妥合約，目前已經開始自主訓練，獅隊已經簽回奪冠3洋投，不過各隊也積極找齊洋投戰力，且實力提升，讓陳鏞基坦言「明年不好打」。

目前統一獅找齊3名洋投，中信兄弟除了萊福力、德保拉以外，還有新洋投歐尼爾，第4名洋投近期會公布；富邦悍將則是留下索沙、羅力、邦威，並找來韓職勝投王納恩斯；樂天桃猿則是網羅包林傑，並找來有大聯盟資歷的威克森、奧佛頓，第4名洋投快談妥，各隊洋將進度迅速，且各個實力不弱，陳鏞基也出現危機意識。

「能把3名洋投找回來當然很開心，他們跟球隊相處融洽，不過明年其他幾隊也會針對我們，他們回歸也要準備好自己。」陳鏞基表示各隊提早佈局洋投，也和疫情爆發有關，「洋將來了要隔離，早點確定人選也是希望洋投早點來台跟球隊訓練，畢竟在飯店14天沒有訓練一定有落差。」

陳鏞基在季末提出自由球員，希望能爭取一份大合約，他表示合約進度都由經紀公司處理，「現在心思都在訓練上，各隊補強的洋將都很有實力，明年會更難打，我也要增強自己實力，不能拿冠軍就放鬆，我們目標是明年、後年甚至每年的總冠軍。」

(中時 )